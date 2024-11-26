Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı Mersin'de Başlıyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programı çerçevesinde, Türkiye Oryantiring 1. Kademe Yarışı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Mersin'de başlıyor.

Mersin il merkezine yaklaşık 25 km mesafede yer alan Mezitli İlçesine bağlı Akarca mahallesinde (köyünde) ilk etabı gerçekleştirilecek olan yarışmaya, 32 ilden, 90 farklı kulüpten, 491 kadın ve 738 erkek olmak üzere bin 229 sporcunun katılımı bekleniyor. İkinci etabı ise 1 Aralık Pazar günü kent merkezinde yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, "2024-2025 sezonunun ilk yarışması olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. etabına katılacak olan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüp yetkililerine ve Oryantiring sevdalılarına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. Başkan Güler ayrıca, TOŞ 1. Kademe Yarışında tüm etapların

güzel geçmesini ve Oryantiring camiası olarak sezona mutlu ve kaliteli bir başlangıç yapılmasını dilediğini belirtti. - İSTANBUL