Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yaklaşık bin sporcunun katılımıyla start aldı.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sürat yarışı koşuldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Fatih Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları ideal bir hava ve atmosferde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marmaris'in eşsiz doğasında sporcuların yarıştığını belirten Uygun, "İçmeler'de başlayan yarışmamız Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın katılımlarıyla coşku içinde gerçekleştirildi. 16 yaş kategorisinden 60+ kategorisine kadar 30 farklı kategoride çıkış alan sporcular İçmeler'in eşsiz plajında varış noktasına ulaştılar." dedi.

Yarışma, yarın ikinci gün sürat yarışlarıyla devam edecek, Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 3 Nisan'da Knockout Test Yarışı ile sona erecek.

Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

16 yaş A erkekler: 1. Ahmet Yazıcı, 2. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, 3. Gürhan Horosanlı

16 yaş A kadınlar: 1. Azra Coşkun, 2. Nehir Karakoçak, 3. Ceren Gülten Göçeri

16 yaş B erkekler: 1. Enes Çakar, 2. Egemen Yiğit Bülbül, 3. Bünyamin Temel

16 yaş B kadınlar: 1. Rabia Aslan, 2. Eylül Bekil, 3. Kayra Varol

18 yaş A erkekler: 1. Hüseyin Yüce, 2. Ayberk Keskin, 3. Taha Okan Fidan

18 yaş A kadınlar: 1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları, 2. Eylül Begüm Korkmaz, 3. Buse Açıl

18 yaş B erkekler: 1. Ali Ekrem Bilen, 2. Burak Yaman, 3. Hüseyin Gökay

18 yaş B kadınlar: 1. Elif Çabuk, 2. Sema Baykal, 3. Gülsüm Sude Yücel

20 yaş A erkekler: 1. Kadir Buğra Budak, 2. Ahmet Tarık Deniz, 3. Uğur Üstündağ

20 yaş A kadınlar: 1. Duygu Yigen, 2. Gamze Bayrak, 3. Gülce Çelik

20 yaş B erkekler: 1. Cemal Gül, 2. Onur Öz, 3. Ahmet Eren Çolak

20 yaş B kadınlar: 1. Aleyna Şener, 2. Reyhan Pehlivan, 3. Merve Erdinçli

21 yaş E erkekler: 1. Ahmet Kaçmaz, 2. Cansel Saraç, 3. İsmail Kılınç

21 yaş E kadınlar: 1. Elif Gökçe Avcı, 2. Ayşe Bozkurt, 3. Buket Aydın

21 yaş A erkekler: 1. İbrahim Kor, 2. Suat Kışla, 3. Murat Öztaş

21 yaş A kadınlar: 1. Melike Temirkıran, 2. Hatice Adıbelli, 3. Gülşah Miyasoğlu Tülek

35 yaş erkekler: 1. Ozan Çelik, 2. Abdullah Erdoğan, 3. Pawel Jan Biederman

35 yaş kadınlar: 1. Lilianna Monika Biederman, 2. Ayten Telatar, 3. Sevgi Uygun

40 yaş erkekler: 1. Suat İpekoğlu, 2. Refik Zekai Diri, 3. İlker Açık

40 yaş kadınlar: 1. Gülcan Çelik, 2. Ahu Yetiş, 3. Sinem Deniz

45 yaş erkekler: 1. Sinan Şen, 2. Satılmış Dalboy, 3. Mükremin Güven Solmaz

45 yaş kadınlar: 1. Sevda Yalçın, 2. Gönül Babayiğit İrez, 3. Emine Çakaner

50 yaş erkekler: 1. Tanzer Dursun, 2. Aret Arapoğlu, 3. Hamdi Murat Dündar

50 yaş kadınlar: 1. Emine Öztürk, 2. Filiz Bilenler, 3. Sevda Varlı

55 yaş erkekler: 1. Mustafa Köşeli, 2. Göksel Bilenler, 3. Yakup Turan

55 yaş kadınlar: 1. Yester Ani Arapoğlu, 2. Saadet Mutlu,

60 yaş erkekler: 1. Ömer Bilgen Özdemiroğlu, 2. Koray Dever, 3. Nihat Köksal

60 yaş kadınlar: 1. Nuriye Uzuncan, 2. Sıdıka Özdemiroğlu, 3. Nigar Boz