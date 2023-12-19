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Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi Antalya'da düzenlenecek

19 Aralık 2023 17:26 Güncelleme: 17:28 Abone Ol

Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, 20-24 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilecek olan zirvede, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ve madalya kazanma potansiyeli bulunan milli sporcular ile milli takım antrenörleri bir araya gelecek. Zirve boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.