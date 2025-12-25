Haberler

TOHM'ların 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi

Güncelleme:
Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye genelindeki Olimpik Hazırlık Merkezleri'nin 2025 yılı faaliyetleri ve sporcu gelişim süreçleri değerlendirildi.

Türkiye genelinde 27 ilde ve 23 branşta faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) 2025 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, değerlendirme toplantısı 24-25 Aralık tarihlerinde Ankara Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yapıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki toplantıya, Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanlığı yöneticilerinin yanı sıra ilgili illerdeki merkezlerin müdürleri katıldı.

Değerlendirme toplantısında, TOHM'ların yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, sporcu gelişim ve performans süreçleri, merkezler arası koordinasyon ile uygulama birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
