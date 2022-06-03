Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı - Haberler

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Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı

AA - Gökhan Çalı - Spor
Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda başlayan şampiyonada, 22 ilden 291 sporcu ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, kentin önümüzdeki hafta da Uluslararası Bisiklet Turuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kentin şubat ayından itibaren birçok ulusal ve uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Boz, bugün güreş dalında Türkiye çapında okul sporlarında organizasyonun yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu hafta da karakucak güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"İnşallah buraya bütün illerden gelen genç kardeşlerimiz güzel neticelerle memleketlerine döner. Bu organizasyonda emek veren başta bakanlığımızın ilgili idaresine, federasyonumuza ve bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

Müsabakalar, 5 Haziran'a kadar sürecek.

AA / Gökhan Çalı - Spor

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