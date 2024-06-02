Türkiye Okçuluk Milli Takımı Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek
Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinde yer alacak. Organizasyonda klasik ve makaralı yay kategorilerinde müsabakalar yapılacak.
Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Porec kentindeki organizasyonda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, elemelere ise 4 Haziran'da geçilecek.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, 8 Haziran'da tamamlanacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun