Üye Girişi
Haberler

Türkiye Okçuluk Federasyonu Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sonuçlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı' sona erdi. Toplantıda antrenörlerin görüşleri alındı ve faaliyet takvimi hakkında bilgi paylaşıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde 12-14 Ocak tarihlerinde yapılan toplantı, iki grup halinde gerçekleştirildi.

Toplantıda sezon içerisinde sahada aktif görev yapan antrenörler ile bilgi alışverişinde bulunuldu, 2024 yılı faaliyet takvimindeki etkinlikler hakkında antrenörlerin görüşleri alındı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katıldığı programda, Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile Prof. Dr. Hayri Ertan sunum yaptı.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title