Türkiye Okçuluk Federasyonu Antrenörlük Talimatını Güncelledi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, para ve olimpik antrenörler için antrenörlük talimatını güncelledi. Para okçuluk branşı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan ayrılarak kendi bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu para ve olimpik antrenörler için "Antrenörlük Talimatı"nı güncelledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, para okçuluk branşının Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan ayrılarak 9 Kasım 2022'den itibaren faaliyetlerini kendi bünyelerinde sürdürdüğü hatırlatıldı.

Antrenörlük için para ve olimpik branşlarda ayrıma gidildiği belirtilen açıklamada, "Yeni antrenör eğitim talimatımız uyarınca, ocak ayından itibaren duyurulduğu üzere, mevzuat ve işleyiş gereği bağlı branşlarımızın antrenör belgelerinde de bir ayrıma gidilmiştir. Bu ayrım uyarınca, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Para Okçuluk Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu ile başkanlığımızca tertip edilecek ilk antrenör belgeleriyle ayrım sürecimiz resmi olarak başlayacaktır." denildi.

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükmünce, olimpik spor federasyonlarında antrenörlük belgesi olan kişilerin, bir defa ve bir branşta kullanmak üzere paralimpik spor branşlarında denklik yapma hakkına sahip olduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okçuluk antrenör belgesine sahip olup, para okçuluk branşına denklik yapmak isteyen antrenörlerimiz, Spor Bilgi Sisteminden kendi kademelerinde denklik hakkı için başvuru yapabilecektir. Bu denklik başvurusu, kişilere yalnızca ilgili kademenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan temel eğitim kursu ve sınavından muafiyet hakkı sağlayacaktır. Federasyonumuzca açılacak olan antrenör yetiştirme uygulama kursuna katılım zorunludur. 2023 yılı öncesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından verilmiş olan antrenör belgelerinin tamamı geçerliliğini sürdürecektir. Bu belgelere sahip antrenörlerimiz, bir üst kademeye geçiş için bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda temel eğitim ve uygulama kursu süreçlerine Bakanlığımız Antrenör Eğitim Yönetmeliği ve Federasyonumuz Antrenör Eğitim Talimatı hükümlerine tabi olacaktır."

Geçici faaliyet programı uyarınca tüm yıl boyunca ulusal yarışma ve faaliyetlerin düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Milli Takım oluşturularak uluslararası temsil gerçekleştirilmiş ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 7 kota hakkı kazanılmıştır." ifadesine yer verildi.