Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağı Akçaabat'ta başladı. 19 araç ve 38 sporcunun mücadele edeceği organizasyon Akçaabat Belediyesi önünden seremoni ile start aldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağı Akçaabat'ta başladı. 19 araç ve 38 sporcunun mücadele edeceği organizasyon Akçaabat Belediyesi önünden seremoni ile start aldı.

Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağı başlangıç seremonisine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daire amirleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağının startını Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim verdi.

Akçaabat Belediyesi önünde yapılan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağı seremonik başlangıçta duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Offroad uzun yıllardır adeta ilçemizde gelenek haline geldi. Bu tarihlerde beklenen bir spor faaliyeti olarak yerini aldı. Şehrimize ayrı bir heyecan ayrı bir hava katıyor. Bugün burada Ofroad 5. Ayak yarışlarının başlangıcını yapmış oluyoruz. Cumartesi ve pazar günleri Hıdırnebi Yaylamızda yarışmalar devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağı 12 Kasım 2023 Pazar Günü saat 19: 00'da Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek. - TRABZON