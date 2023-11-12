Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Trabzon Yarışları Tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Trabzon Yarışları sona erdi. Yarışlara farklı illerden 18 araç ve 36 sporcu katıldı. İsmail Ayhan-Arda Arslan birinci oldu.

Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Trabzon Yarışları Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tamamlandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası Acısu Balıklı Liva düzlük mevkiinde başlayan yarışların ikinci ve son bölümü bugün yapılan seyirci etabı ile sona erdi. 10-12 Kasım tarihleri arasında farklı illerden 3 ayrı sınıfta 18 araç ve 36 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışçılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda Sınıf 3'de Ergün Çirkin-İbrahim Yılmaz ve Sınıf 4'de İsmail Ayhan-Arda Arslan birincilikleri paylaşan ekipler olurken Genel Klasman'da İsmail Ayhan-Arda Arslan ikilisi birinci Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikilisi ise ikinci oldu. - TRABZON