Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı - Haberler

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Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı

Kepez Varsak Orman'da Dedeoğlu Orman etabı ve DokumaPark'ta Clause Tohum Seyirci Etabı ile 2 gün boyunca devam eden Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1'nci ayak yarışları tamamlandı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Varsak Orman'da Dedeoğlu Orman etabı ve DokumaPark'ta Clause Tohum Seyirci Etabı ile 2 gün boyunca devam eden Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1'nci ayak yarışları tamamlandı.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Kepez Belediyesi'nin katkıları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Antalya Off-Road Motor Sporları Kulübü işbirliği ve Petlas Sponsorluğunda gerçekleştirildi. Antalya Kepez'de S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere 4 klasmanda yapılan yarışlarda, araçlar belirlenen noktalardan geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, bazı pilotlar parkurdaki engelleri geçmekte zorlandı.

"Dereceye girenler ödüllendirildi"

Kepez Varsak Orman'da Dedeoğlu Orman etabı ve DokumaPark'ta Clause Tohum Seyirci Etabı ile 2 gün boyunca devam eden yarışlar ilgi gördü. Çok sayıda hız tutkunu hafta sonu tribünleri doldurarak, heyecanlı yarışları izledi. Off-Road Yarışlarında, dereceye giren sporculara ödülleri Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. - ANTALYA

Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Off-Road Şampiyonası 1'nci ayak yarışları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Antalya, Tohum, Kepez, Spor, Haberler

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