Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Vatandaşları Final Maçını İzlemeye Davet Ediyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile karşı karşıya geleceği final maçını birlikte izlemek için vatandaşları Büyükelçiliğe davet ediyor.

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği vatandaşları, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, ABD'nin ev sahipliğinde Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Çin ile karşı karşıya geleceği final maçını birlikte izlemeye davet etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Washington Büyükelçiliği, vatandaşları yerel saatle 18.30'da Büyükelçiliğe beklediğini duyurdu.

Vatandaşların katılımını önceden bildirmeleri istenilen mesajda, "Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finalinde. Ev sahibini 3-1 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, "Final maçı heyecanını bugün büyük ekranda bizle birlikte yaşamak isteyen vatandaşlarımızı Büyükelçiliğimize bekliyoruz." denildi.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.