Türkiye'nin Voleyboldaki Rakipleri Belli Oldu
2026 Avrupa Voleybol Kupaları için Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin rakipleri Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki gruplar açıklandı.
TÜRKİYE'Yİ 2026 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek Avrupa Kupaları'nda temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.
Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu şöyle oluştu:
Kadınlar
CEV Şampiyonlar Ligi
A Grubu: V.Bank, Savino Del Bene Scandicci, CS Volei Alba Blaj, Elemelerden Gelecek Takım (15/16 Galibi)
B Grubu: Fenerbahçe, Grow Budowlani Lodz, Igor Gorgonzola Novara, Elemelerden Gelecek Takım (13/14 Galibi)
C Grubu: Numia Vero Volley Milano, Eczacıbaşı, OK Zeleznicar Lajkovac, Elemelerden Gelecek Takım (11/12 Galibi)
D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano, LKS Commercecon Lodz, Dresdner SC, Zeren Spor
E Grubu: Developres Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, Levallois Paris Saint Cloud, Elemelerden Gelecek Takım (09/10 Galibi)
CEV Kupası
2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Galatasaray - FC Porto
Türk Hava Yolları - Avarca de Menorca
İlk maçlar 25-27 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.
Erkekler
CEV Şampiyonlar Ligi
A Grubu: Trentino Itas, Ziraat Bankkart, Tours VB, Elemelerden Gelecek Takım (25/26 Galibi)
B Grubu: Bogdanka LUK Lublin, Galatasaray, Knack Roeselare, Halkbank
C Grubu: Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praha, Elemelerden Gelecek Takım (27/28 Galibi)
D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie, SVG Lüneburg, Sporting CB Lisboa, Asseco Resovia Rzeszow
E Grubu: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warsawa, Volley Haasrode Leuven, Montpellier HSC VB
CEV Kupası
2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu
Alanya Belediye - Vojvodina Novi Sad
Fenerbahçe - Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25/26 Kaybedeni)
İlk maçlar 9-11 Aralık 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.
CEV Challenge Kupası
2026 Challenge Kupası 32'li Finaller Turu
Altekma - Sliedrecht Sport / Mjolnir Klasvik eşleşmesinin galibi