Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan Badminton Milli Takımı sporcularını ağırladı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen turnuvalar sonucu Afganistan Badminton Milli Takımına seçilen sporcuları misafir etti. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afgan gençlerle sohbet etti, gelecek planları hakkında konuştu ve fotoğraf çektirdi. Badminton Milli Takımına seçilen oyuncular ise Erginay'a forma hediye etti.