Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan Badminton Milli Takımı sporcularını ağırladı
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Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen turnuvalar sonucu Afganistan Badminton Milli Takımına seçilen sporcuları misafir etti. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afgan gençlerle sohbet etti, gelecek planları hakkında konuştu ve fotoğraf çektirdi. Badminton Milli Takımına seçilen oyuncular ise Erginay'a forma hediye etti.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen turnuvalar sonucu Afganistan Badminton Milli Takımına seçilen sporcuları misafir etti.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afgan gençlerle sohbet etti, gelecek planları hakkında konuştu ve fotoğraf çektirdi.
Badminton Milli Takımına seçilen oyuncular ise Erginay'a forma hediye etti.
Kabil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Ülkemizin kalkınma ajansı TİKA tarafından Kabil'de ilki düzenlenen Badminton turnuvası neticesinde Afganistan'ı temsile hak kazanan badminton oyuncularını Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Oyunculara başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TİKA, 26-31 Mayıs tarihlerinde Afganistan Badminton Federasyonunun Milli Takıma oyuncu seçmek için düzenlediği turnuvalara sponsor olmuştu.