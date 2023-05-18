Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisinde Kırkpınar hazırlıkları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ASKİ Spor Kulübü'ne tahsis edilen Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde güreşçiler, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan hazırlıklara ilişkin Kırkpınar Başpehlivan adayları Ünal Karaman, Özkan Yılmaz ile ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve Yağlı Güreş Koordinatörü Recep Kılıç, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.

Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisi olan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Kırkpınar Başpehlivanı adayı güreşçi Ünal Karaman, "Burada yeni Recep Karalar, Şaban Yılmazlar, Savaş Yıldırımlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Burası adeta bir fabrika gibi. Burada daha nice nice şampiyonlar yetiştireceğiz inşallah. Başkanlarımız da bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Yaşım 38, burada çıraklarımıza antrenman veriyoruz. Kendim de güreşiyorum" dedi.

Yağlı güreşlerin daha önce sivil toplum örgütlerince yaptırıldığını kaydeden, 1989 Kırkpınar Başpehlivanı ve ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreş Koordinatörü Recep Kılıç, "Bu sivil toplum örgütleri, yardımlaşmanın en önemli unsuru olarak yağlı güreşleri görüyordu. Türkiye'nin çok yerinde camiiler, devlet hastaneleri, acil servisler, okullar, köprüler, su ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapıldı. Bunun devamında belediye başkanları bu tip yardımlaşmaları görünce bunu kendileri de yapmak istediler. Kendi halkına bu hizmeti götürmek için bütün belediyeler güreş yaptırmaya başladı. Bunu yaparken güreşçi de barındırmaya başladılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da güreşçileri barındırmaya başladı. Ardından böyle bir tesise ihtiyaç doğdu. İlk defa Türkiye'de yağlı güreş olarak böyle modern bir tesise ASKİ Spor Kulübü kavuşmuş bulunuyor" dedi.