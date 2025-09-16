Türkiye'nin ilk UTMB World Series etabı Kaçkar Dağları'nda koşulacak

Türkiye'nin ilk Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) World Series yarışı, 26-28 Eylül tarihlerinde Rize'deki Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun katkılarıyla yapılacak organizasyon, Çamlıhemşin ilçesinde 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuyu Karadeniz'in zirvesinde buluşturacak.

Üç farklı parkurda koşulacak

"Wild is the Trail" mottosuyla gerçekleştirilecek yarışta sporcuların Ayder Yaylası'ndan başlayarak Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde katılacağı üç farklı parkur şöyle:

Kaçkar 100K: 81 km, 5 bin 400 metre irtifa, 24 saat - 397 sporcu

Kaçkar 50K: 44 km, 3 bin metre irtifa, 11,5 saat - 627 sporcu

Kaçkar 20K: 20 km, 1300 metre irtifa, 6 saat - 730 sporcu

"Atıksız organizasyon" ilkesiyle yapılacak yarışta, yaklaşık 200 kişilik uzman ekip görev alacak.

Sporcular, 27 sağlık ve güvenlik noktasının yanı sıra GPS cihazlarıyla takip edilecek.