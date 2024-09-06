Aysel Önder, Paris 2024'te Tarihe Geçti: Gümüş Madalya ve Dünya Rekoru

Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda hem dünya rekoru kırdığı hem de finalde gümüş madalya kazandığı için büyük bir gurur yaşıyor.

Paris 2024'te kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran, finalde ise gümüş madalya alan Aysel Önder, tarihe geçtiği Stade de France'ın önünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir hazırlık süreci sonunda Paris 2024'te başarılı olduğunu anlatan 19 yaşındaki milli sporcu, " Türkiye'ye madalyayla döndüğüm için çok mutluyum. Tek hedefim altındı ama gümüş madalya aldım. Büyük bir gurur yaşıyorum. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Öncelikle antrenörümün emeği çok büyük bende. Tabii federasyon başkanımız Birol Aydın da hep yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve beni destekleyen herkese bu madalyayı armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anneannesinin 2021 yılında vefat ettiğini aktaran Aysel, "Beni buralarda görmeyi çok istiyordu. Yanımda olması nasip olmadı ama beni bir yerlerden izlediğine eminim." dedi.

Özel çocuklu ailelere de seslenen genç sporcu, "Özel çocuklara sahip aileler, mutlaka çocuklarını spora yönlendirsin. Spor yapmalarına engel olmasınlar. Çocukların hayallerinin peşinden koşmasına yardımcı olsunlar." diye konuştu.

Birol Aydın: "Aysel, özel çocuklara ışık oldu"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel'in tarihi bir zafere imza attığını vurguladı.

Paralimpik oyunlarda özel sporcuların ilk madalyasını Aysel'in aldığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Aysel, özel çocuklara ışık oldu. Bir özel çocuğun neler başarabileceğini Türkiye'ye gösterdi. Bir özel çocuğu çıkarıp dünyada iki numaraya getirmek kolay değil. Hayallerimiz gerçekleşti. Bir Türk özel sporcunun paralimpik oyunlarda madalya düşünmesi bile uzak bir hayaldi. Son yıllarda özel çocuklarımıza verilen imkanlarla Türk sporunun nerelere geldiğini görebilirsiniz. Bir Türk sporcunun burada madalya alması tarihi bir başarıdır. Bir zamanlar 'Bir şey olmaz' denilen çocukların, imkan verildiğinde neler başarabildiğini Aysel, Paris'ten tüm Türkiye'ye gösterdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üzerlerinde büyük emeği olduğunu aktaran Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman altın madalya ister. Ama Aysel'i çok sevecektir. Çünkü Aysel tarihi bir ilki gerçekleştirdi. Buradan Cumhurbaşkanımıza söz veriyorum, bu madalyayı altın kabul etsin, Aysel Önder, Los Angeles 2028'de altın madalya alacak." değerlendirmesinde bulundu.