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Türkiye'nin golünde Kırıkkaleli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı

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Türkiye'nin Hollanda karşısında attığı golde Kırıkkaleli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı. Kırıkkaleli vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip ettiği karşılaşmanın 35. dakikada takımını öne geçiren Samet Akaydin'in attığı kafa golünde büyük coşku yaşadı.

Türkiye'nin Hollanda karşısında attığı golde Kilisli vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı. Kilisli vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip ettiği karşılaşmanın 35. dakikada takımını öne geçiren Samet Akaydin'in attığı kafa golünde büyük coşku yaşadı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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