Türkiye'nin Golf Turizmi İngiltere ile Büyüyor

Hasan Ceylan: Türkiye'nin golf alanında en önemli pazarı İngiltere

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), - TÜRKİYE Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Regnum Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, Türkiye'nin golf alanında en önemli pazarının İngiltere olduğunu belirterek, "İngilizlerin bizleri tercih etmesindeki en büyük sebepler birisi hem tesislerin hem de golf sahalarının düzgün olması, kaliteli olmasıdır" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Regnum Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde yer alan tesis ve golf sahalarına kalitesi dolayısıyla her yıl talebin arttığını, acente, otel ve golf sahalarının ortak şekilde yürütmüş olduğu operasyonun ne kadar başarılı olduğunun ortaya konulduğunu söyledi. Misafirlerin Portekiz ve İspanya'ya nazaran en iyi destinasyonun Türkiye olduğuna karar verdiklerini aktaran Hasan Ceylan, "Golf turizmi geçen yıl da oldukça iyi durumdaydı. 2024 yılında doluluk oranlarımız çok iyi geçti. Belek bölgesi olarak 2023 yılına nazaran yaklaşık yüzde 19 oranında bir artış sağladık. Kendi golf kulübümüz yüzde 23, Carya Golf Kulübü ise yüzde 27'lik bir artış sağladı. Bölgedeki oranlara bakacak olursak Carya Golf Kulübü yüzde 8'lik bir artış sağladı. Bölgenin artış sağlamasının en büyük nedenlerinden birisi her geçen gün tesislerimizin ve golf sahalarımızın kondisyonlarının ve otel hizmetlerinin pozitif yönde artışlarını görüyoruz. Bu da aynı şekilde misafir sayımızı olumlu yönde etkiliyor. Bizim rakip destinasyon dediğimiz Portekiz ve İspanya gibi destinasyonları yıl içerisinde deneyimliyorlar ve en iyi destinasyon, uygun fiyatın Belek olduğuna karar verdikleri için bizi tercih ediyorlar. Bizler de bu artışları kaydedebiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda aynı şekilde artışların da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELEK BÖLGESİNDE 14 GOLF SAHASI BULUNMAKTA'

Elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirten Hasan Ceylan, "Acentelerin yapmış olduğu rezervasyonlara baktığımızda kayda değer artışların olduğunu görebiliyoruz. Bu artışlardan oteller, tesisler, golf sahaları ve acente olarak gayet memnunuz. Bu da acente, otel ve golf sahalarının ortak şekilde yürütmüş olduğu operasyonun ne kadar başarılı olduğunu tekrar gösteriyor. Bu durumdan hem ülke olarak hem de destinasyon olarak çok memnunuz. Antalya, Belek bölgesinde toplamda 14 golf sahası bulunmaktadır. Bu bölge Türkiye'nin en önemli golf merkezlerinden biri olarak bilinir. Bundan sonraki süreçlerde de misafirlerimize elimizden gelen en iyi hizmeti vererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, çok daha iyi yerlere gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'EN BÜYÜK PAZAR İNGİLTERE'

Türkiye'nin golf alanında en önemli pazarının İngiltere olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle dedi:

"Aşağı yukarı yüzde 8, yüzde 10 civarında diğer pazarlara nazaran daha büyüktür. İkinci takip eden pazarımız ise Almanya'dır. Tabii İngilizlerin bu kadar yoğunlukta olmasının nedeni bilindiği üzere golf İngilizlerin ata sporudur. Fiyat konusu da önemli ama İngilizlerin bizleri tercih etmesindeki en büyük sebepler birisi hem tesislerin hem de golf sahalarının düzgün olması, kaliteli olmasıdır. Bizler de yakalamış olduğumuz bu güzelliği her yıl üstüne koyarak sürdürmek için elimizden geleni yapacağız."