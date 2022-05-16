Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... - Haberler

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı...
AA - Emrah Oktay - Spor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.
AA / Emrah Oktay - Spor