Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz... - Haberler

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz...

AA - Emrah Oktay - Spor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz...

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz madalyayı garantiledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz madalyayı garantiledi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Haberler

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