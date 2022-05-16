Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, bronz madalyayı... - Haberler

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, bronz madalyayı...

AA - Emrah Oktay - Spor
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, bronz madalyayı...

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, bronz madalyayı garantiledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, bronz madalyayı garantiledi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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