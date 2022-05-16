Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı... - Haberler

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı...
AA - Emrah Oktay - Spor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.
AA / Emrah Oktay - Spor