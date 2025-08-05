Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, enerji üretim süreçlerini yerinde görmesine ve teknik bilgi edinmesine olanak sağlayan ' Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nı hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, Şırnak ve Batman'a giderek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Program ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemelerine, sektörel farkındalık kazanmalarına ve teknik bilgilerini sahada geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini sahada yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Programın ilk aşamasında pilot il olarak Ankara belirlendi. 26-27 Haziran ve 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören toplam 60 öğrencinin katılımıyla, Batman ve Şırnak Gabar bölgesindeki TPAO üretim sahalarına iki ayrı grup halinde gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen iki saha ziyareti kapsamında gençler; enerji üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemleme, sondaj teknolojileri ve saha operasyonları hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu. Teknik kazanımların yanı sıra kamp ortamında gerçekleşen sosyal etkileşimlerde öğrenciler tarafından programın önemli bir boyutu olarak değerlendirildi. Katılımcıların memnuniyetle tamamladığı uygulama, gençlerin sektöre olan ilgisini artırdı."

BAKAN BAK: ÜLKE MESELELERİYLE MEŞGUL BİR GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bakan Bak, enerji alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla gençlerin, teknik bilgi edinme ve saha operasyonlarını doğrudan tanıma fırsatı elde ettiğini söyledi. Bakan Bak, Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde gençlerin, üretim tesislerini yerinde gözlemleyerek işin uzmanlarından bilgi aldığını belirterek, "Sondaj teknolojilerinden saha operasyonlarına, üretim aşamalarından iş güvenliği uygulamalarına kadar birçok konu, uzman personel eşliğinde inceleniyor. Bu sayede gençler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buluyor. Program, gençlerin ülkemizin enerjideki atılım süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; ülkesini seven, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerle onlara yol göstermeye çabalarken, devletimizin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Artık dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var" dedi.

Diğer yandan, programın Temmuz–Ekim 2025 döneminde farklı illerdeki üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni döneme ilişkin başvuru süreci önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Program ile daha fazla gencin enerji sektörünü yakından tanıması ve mesleki gelişimlerini sahada pekiştirmesi hedefleniyor.