Türkiye'nin en uzun maratonu 'İznik Ultra' başladı - Haberler

Türkiye'nin en uzun maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu 160 kilometre startı, işaret fişeği ile başladı. Binlerce sporcu iki gün boyunca İznik'in 2500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koşacak.

İznik Belediyesi'nin yerelde desteğiyle Türkiye'nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı İznik Ultra Maratonu, 160K parkuru start aldı.160 kilometrelik parkurda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur atacak. 10. kez düzenlenen yarışlara ulusal ve uluslararası düzeyde 1000'in üzerinde sporcu ve aileleri katılıyor. Yeni parkurlarda sporcular, 160, 90, 55, 35, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5 kilometrelik İznik Unesco Tarihi Kent Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erecek.

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu bir çok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla gerçekleşen İznik Ultra, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşuluyor. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatıyor. İznik zeytin bahçeleri arasında koşan 160K yarışmacıları bu yıl ödülde de zeytin için koşacak. İznik Ultra 160K parkuru birincisine tüm ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik Zeytini de hediye edilecek.

Tüm yarışların ödül töreni 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 13.00'da gerçekleşecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor