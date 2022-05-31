"Türkiye'nin En Hızlısı" yarışlarının bölge finali Trabzon'da yapıldı - Haberler

Atletizm Federasyonu tarafından " Türkiye'nin En Hızlısı" adıyla düzenlenen atletizm yarışlarının bölge finali Trabzon'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen, " Türkiye'nin En Hızlısı" projesi kapsamında, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spor kültürünü oluşturmak amacıyla 10-14 yaş aralığındaki çocuklar arasında atletizm yarışları düzenlendiği belirtildi.

Söğütlü Atletizm Stadı'nda düzenlenen Trabzon Bölge Finali'nde Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan 200 sporcunun en hızlı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği aktarıldı.

Eş zamanlı olarak Çanakkale, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, İstanbul'da yapılan bölge şampiyonalarında dereceye giren çocukların 6 Haziran'da İstanbul'da yapılacak Türkiye Finali'nde koşmaya hak kazandığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Çocuklara her şeyden önce spor ve hareketli yaşam kültürü aşılanması gerektiğine inandığının altını çizen Çetiner, şunları kaydetti:

"Düzenli spor yapmanın ve yarışma tecrübesinin kazanımının ne kadar önemli olduğunu, her geçen gün başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kariyer adımlarında görüyoruz. Çocuklarımızı hayatlarının tüm aşamalarında desteklemek için spor, gençlik ve gönüllülük alanlarındaki çalışmalarımızı her geçen gün büyüterek sürdürmekteyiz."