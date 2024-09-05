Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin En Heyecan Verici Motosiklet Festivali: Motofest On The Road 2024 Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük motosiklet festivali olan Motofest On The Road 2024, 10-14 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Rain Dogs Motosiklet Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, 2 bin 200 kilometrelik bir yolculukla beş şehirde beş büyük konserle buluşacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, motosiklet tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunacak.

Festivalin bu yılki rotasında Eskişehir, Denizli, Palamutbükü, İzmir ve Çanakkale gibi duraklar bulunuyor. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Denizli'de gerçekleşecek. Arabesk müziğin efsane ismi Gülden Karaböcek, 11 Eylül akşamı Denizli'de sahne alacak. Festival organizatörlerinden Kaan Çaydamlı, "Nostaljik bir atmosfer yaratmak istedik, kriterimiz iyi müzik. Gülden Karaböcek, bir kuşağın simgesi. Onu dinlemek güzel bir deneyim olacak" dedi.

5 ŞEHİRDE 5 BÜYÜK KONSER

Katılımcılar Hendek'ten başlayarak, beş farklı şehirde unutulmaz konserler eşliğinde bu eşsiz festivali deneyimleyecek. Eskişehir, Denizli, Palamutbükü, İzmir ve Çanakkale rotasında ilerleyecek olan motosikletliler, yolculuğu Çanakkale Şehitliği'nde saygı duruşuyla sonlandıracak.

Festivalde ayrıca, Palamutbükü'nde DJ Erol Egemen'in performansıyla "Sea, Sunset Party", İzmir'de 6:45 Pub Bornova'da Siyah ile "Rock'n Roll", Çanakkale'de ise Can Gox konserleri gerçekleşecek.

Türkiye'nin En Heyecan Verici Motosiklet Festivali: Motofest On The Road 2024 Başlıyor

MOTOSİKLET TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Festivalde yer alacak sürücüler, 50 motosiklet, 10 otomobil ve 2 güvenlik aracıyla yol alacak. Sürüşe katılacak ikinci grup ise 20 motosikletle sınırlı. Festival boyunca tüm konserlere katılım ücretsiz olacak ve katılımcılar rotanın tamamında veya herhangi bir bölümünde yer alabilecekler.

Türkiye'nin En Heyecan Verici Motosiklet Festivali: Motofest On The Road 2024 Başlıyor

"YOLDA OLMAK VE KARDEŞLİK"

Festivale katılacak olan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, motosiklet sürmenin sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir aidiyet ve kardeşlik bağı yarattığını belirtti. Akkaya, "Yolda kimlerle birlikte olduğunuz çok kıymetli. Bu festivalde o bağı bir kez daha hissedeceğiz" dedi.

Motofest On The Road 2024, özgürlüğün, dostluğun ve müziğin birleştiği bu festivalde katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'nin En Heyecan Verici Motosiklet Festivali: Motofest On The Road 2024 Başlıyor

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Spor

Etkinlikler Motosiklet Motosiklet Festival Festival Türkiye Eylül Yaşam Spor

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title