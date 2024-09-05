Türkiye'nin En Heyecan Verici Motosiklet Festivali: Motofest On The Road 2024 Başlıyor

Festivalin bu yılki rotasında Eskişehir, Denizli, Palamutbükü, İzmir ve Çanakkale gibi duraklar bulunuyor. Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Denizli'de gerçekleşecek. Arabesk müziğin efsane ismi Gülden Karaböcek, 11 Eylül akşamı Denizli'de sahne alacak. Festival organizatörlerinden Kaan Çaydamlı, "Nostaljik bir atmosfer yaratmak istedik, kriterimiz iyi müzik. Gülden Karaböcek, bir kuşağın simgesi. Onu dinlemek güzel bir deneyim olacak" dedi.

5 ŞEHİRDE 5 BÜYÜK KONSER

Katılımcılar Hendek'ten başlayarak, beş farklı şehirde unutulmaz konserler eşliğinde bu eşsiz festivali deneyimleyecek. Eskişehir, Denizli, Palamutbükü, İzmir ve Çanakkale rotasında ilerleyecek olan motosikletliler, yolculuğu Çanakkale Şehitliği'nde saygı duruşuyla sonlandıracak.

Festivalde ayrıca, Palamutbükü'nde DJ Erol Egemen'in performansıyla "Sea, Sunset Party", İzmir'de 6:45 Pub Bornova'da Siyah ile "Rock'n Roll", Çanakkale'de ise Can Gox konserleri gerçekleşecek.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Festivalde yer alacak sürücüler, 50 motosiklet, 10 otomobil ve 2 güvenlik aracıyla yol alacak. Sürüşe katılacak ikinci grup ise 20 motosikletle sınırlı. Festival boyunca tüm konserlere katılım ücretsiz olacak ve katılımcılar rotanın tamamında veya herhangi bir bölümünde yer alabilecekler.

"YOLDA OLMAK VE KARDEŞLİK"

Festivale katılacak olan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, motosiklet sürmenin sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir aidiyet ve kardeşlik bağı yarattığını belirtti. Akkaya, "Yolda kimlerle birlikte olduğunuz çok kıymetli. Bu festivalde o bağı bir kez daha hissedeceğiz" dedi.

Motofest On The Road 2024, özgürlüğün, dostluğun ve müziğin birleştiği bu festivalde katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.