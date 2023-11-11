Türkiye'nin En Güçlüsü Final Yarışması Sonuçları
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Türkiye'nin En Güçlüsü Final Yarışması'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Atletizm sahasında yapılan organizasyonda 12-15 yaş guruplarından 100 kız ve 103 erkek sporcu yarıştı. Sporcuların performansları üç disiplinde değerlendirildi ve yaş gruplarına göre birinciler belirlendi.
" Türkiye'nin En Güçlüsü Final Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yer alan atletizm sahasında yapılan organizasyona, 12-15 yaş guruplarından 100 kız ve 103 erkek sporcu katıldı.
Sporcular, en hızlı koşan, en uzun atlayan ve en uzağa atan olmak üzere üç disiplindeki performanslarının toplamı esas alınarak değerlendirildi.
Yaş grubuna göre birinci olan sporcular şöyle:
11 yaş kızlar (60 metre, uzun atlama ve sağlık topu): Leyla Özkut
11 yaş erkekler (60 metre, uzun atlama ve sağlık topu): Muhammet Emir Güneş
12 yaş erkekler (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Kuzey Ali Özkan
12 yaş kızlar (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ayşe Nazlı Aydın
13 yaş kızlar (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Asmin Bülgen
13 yaş erkekler (80 metre, uzun atlama ve gülle atma): Oğuzhan Memiş
14 yaş kızlar (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ceylin Aktaş
14 yaş erkekler (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Ahmet Eymen Kelle
15 yaş erkekler (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Deniz Kandöker
15 yaş kızlar (100 metre, uzun atlama ve gülle atma): Fatma Sivritaş