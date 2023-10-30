Türkiye'nin En Güçlüsü Atletizm Yarı Final Grup Yarışması'nda Dereceye Giren 7 Atlet Türkiye Finallerine Katılacak

Elazığ'dan Erzurum'a giden atletler, 'Türkiye'nin En Güçlüsü' Atletizm Yarı final Grup Yarışmaları'nda başarılı bir performans sergileyerek 7 sporcuyla Türkiye finallerine katılmayı hak etti.

Türkiye'nin En Güçlüsü Atletizm Yarı Final Grup Yarışması'da dereceye giren 7 atlet, Türkiye finallerine katılmayı hak etti.

28 Ekim'de Erzurum'da organize edilen 'Türkiye'nin En Güçlüsü' Atletizm Yarı final Grup Yarışmaları gerçekleştirildi. Elazığ'dan Erzurum'a giderek şehri temsil eden atletler 3 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti. Elazığlı 7 sporcu 10 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "28 Ekim tarihinde Erzurum'da gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En Güçlüsü' Atletizm Yarı final Grup Yarışmasına ilimizi temsilen katılan sporcularımız şehrimize 3 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandırdı. Ayrıca 10 Kasım tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine 7 sporcumuz katılacak. En başta sporcularımızı yetiştiren ve büyük emekleri olan antrenörlerini ve sporcularımızı tebrik ediyor Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ