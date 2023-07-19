- Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübünde hedef yeni Arda'lar yetiştirmek

KONYA - Konya Selçuklu Yaz Spor Okullarında bu yıl 13 farklı branşta 13 bin 940 öğrenci spor yapma imkanı buluyor. Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Yaz Spor Okullarında hedefin yeni Arda'lar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük spor okullarından biri olan Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Antrenörlerden spor okulları çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, çocuklar ve aileleri ile de bir süre sohbet etti. Her yıl vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Selçuklu Yaz Spor Okullarında bu yıl 13 farklı branşta 13 bin 940 öğrenci başvuruda bulundu. 35 tesis ve 60 spor salonunda hizmet veren spor okulları çalışmalarında tüm kontenjanlar tamamen dolarken, eğitimlerde alanında uzman 174 antrenör görev yapıyor. 19 Haziran da başlayan ve çocukların yaz dönemi boyunca sağlık bir şekilde spor yapmalarını amaçlayan Selçuklu Yaz Spor Okulları, 3 Eylül tarihinde sona erecek. Spor Okullarında eğitim verilen branşlar şu şekilde; Yüzme, Basketbol, Futbol, Tekvando, Cimnastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, Kick Boks, Satranç, Okçuluk ve Masa Tenisi.

Yıl boyunca spor yapma imkanı

Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında öğrencilere yıl boyu spor yapma imkanı sunuluyor. Yaz ve kış dönemi olmak üzere her yıl iki dönemden oluşan spor okulları çalışmalarında öğrencilerin erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Öğrencilerin ulaşım zorluğu yaşamamaların adına Selçuklu ilçesinde tüm noktalara servis imkanın bulunduğu Selçuklu Spor Okullarında, öğrencilere branşına uygun spor kıyafetleri ücretsiz olarak veriliyor. Spor Okullarında yetenekli bulunan öğrenciler ise antrenörleri tarafından altyapıya yönlendirilerek burada müsabakalara hazırlanıyor. Selçuklu Belediyespor Kulübünde bugün kadar Ulusal ve Uluslararası başarılara imza atan 213 milli sporcunun birçoğu Selçuklu Spor Okullarında yetişti.

"Hedefimiz Konyamızda, Selçuklumuzda yeni Arda'ları yetiştirmek"

Selçuklu Belediyesi yaz dönemi spor okullarında 13 branşta, 13 bin 940 öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şu anda Selçuklu Belediyemizin stadyumundayız. Burada hem suni çim sahamızda hem de diğer alanda 7 yaş ile 15 yaş arasındaki gençlerimiz haftanın 6 günü eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitimler haftada 3 gün şeklinde planlanıyor. Çocuklarımızı servislerle alıyoruz, tesislerimize getiriyoruz ve eğitimlerini tamamladıktan sonra da servislerle tekrar evlerine bırakıyoruz. Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda futbol özellikle tercih edilen branşlardan biri. Futbolda da şu anda 3 bine yakın öğrencimiz eğitim görüyorlar. Konyaspor'un ligde elde ettiği başarılar ve Türkiye'de futbola olan ilgi çocukların da ilgisini arttırıyor. Biz spor okullarımızda eğitim gören çocuklarımızdan çok yetenekli olan gençlerimizin olduğunu biliyoruz ve bunları da tespit ediyoruz. Yetenekli gençlerimizi özellikle tespit ettikten sonra onları ayrı gruplara alarak çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hedefimiz Konyamızda, Selçuklumuzda spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımızın içerisinden yeni Ardaları yetiştirmek, yeni Ardaları çıkartabilmek. Bu noktada bütün kulüplerimizle ve özellikle Konyaspor'la da iş birliği halindeyiz. Spor alanında en iyi şekilde hizmet etmeye, Konya'mızda, Selçuklumuzda en güzel neticeleri almaya inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ben bütün velilere, bütün ailelere, bize güvendikleri için, spor okullarımıza çocuklarını güvenerek gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Onların ilgisi, alakası bizim için çok önemli. Ailelerimizin desteği olmasa biz bu çalışmaları yürütemeyiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah ailelerimizle velilerimizle birlikte bu çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmenin gayreti, çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Spor okullarında farklı branşlarda eğitimlerine devam eden öğrenciler ise spor yapmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Ayrıca Selçuklu Belediyespor Kulübünde, 213 milli sporcu ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyor.