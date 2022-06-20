Türkiye'nin dört bir yanından gelen takım ve sporcular Denizli'de ter döktü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Denizli'de düzenlediği 2 farklı dev spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Hafta sonu düzenlenen şampiyonalara Türkiye'nin dört bir yanından gelen 56 takım ve 715 sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde hafta sonu 2 dev spor organizasyonu gerçekleştirildi. Bu çerçevede Türkiye Bisiklet Federasyonu Pamukkale'de 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nı, Türkiye Atletizm Federasyonu ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Sahası'nda 2022 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nı düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonlara Türkiye'nin dört bir yanından gelen 56 takım ve 715 sporcu katıldı. 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda 32 takımdan 240 sporcu kıyasıya mücadele ederken, Minikler, Yıldızlar ve Master kategorilerinde sporcular, 9 ve 12 kilometrelik güzergahta zamana karşı yarıştı. 2022 Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye'de yer alan en iyi 24 kulüp ile 475 dolayında sporcu kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların final karşılaşmalarını izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ödül törenlerinde dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Başkan Zolan spor tesislerine dikkati çekti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği 2 farklı spor organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'ye örnek olan spor yatırımları ile pek çok organizasyonu aynı anda gerçekleştirilebilecek bir spor altyapısına sahip olduklarına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Spor şehri Denizli'miz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor