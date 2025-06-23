Türkiye'nin 18 Yaş Altı Plaj Voleybol Takımları Avrupa Şampiyonası'na Katılacak
Türkiye'nin 18 yaş altı erkek ve kadın plaj voleybolu takımları, Romanya'da düzenlenen Balkan Bölgesi Elemeleri'nde başarı göstererek, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye'nin 18 yaş altı milli kadın ve erkek plaj voleybolu takımları, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa 18 Yaş Altı Plaj Voleybol Şampiyonası Balkan Bölgesi Elemeleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.
Erkeklerde Polat Kemal Eser-Mehmet Enes Erol ikilisi şampiyonluğa ulaşarak, kadınlarda ise Bahar Doğan-Yasemin Yıldırım çifti ikinci olarak finallere katılma hakkı kazandı.
Avrupa 18 Yaş Altı Plaj Voleybol Şampiyonası, 11-14 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor