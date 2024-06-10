Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Muaythai Şampiyonası'nda birinci oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda birinci oldu. Türkiye'nin milli sporcuları toplamda 20 madalya kazandı.

Yunanistan'dan düzelenen Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus'un sporcularının bireysel olarak yarıştığı şampiyonada Türkiye 51 puanla genel klasmanda, 35 puanla da elit büyükler kategorisinde birinciliği elde etti.

Elit büyükler kategorisinde 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya alan Türkiye, 23 yaş altında ise 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı toplam 20 madalyayla kapatan Türkiye'nin madalya alan milli sporcuları şöyle:

Elit büyük kadınlar:

Altın madalya: 51 kilo Gülistan Dağıstanlı, 60 kilo Kübra Kocakuş

Gümüş madalya: 48 kilo Sibel Oruç, 63.5 kilo Bediha Taçyıldız, 71 kilo Halime Eke, 75 kilo Büşra Beyazbal, +75 kilo Zeliha Nur Kamaç

Bronz madalya: 45 kilo Ayten Özdemir, 57 kilo Ezgi Keleş

Elit büyük erkekler:

Bronz madalya: 75 kilo İsa Taşdemir, 86 kilo Enes Bilben

23 yaş altı kadınlar:

Gümüş madalya: 63.5 kilo Cemile Aykoç, +67 kilo Öykü Aydoğmuş

Bronz madalya: 45 kilo Neriman Tarhan, 54 kilo Ayşenur Tandoğan, 60 kilo Gülcan Öztürk, 67 kilo Biran Duran

23 yaş altı erkekler:

Gümüş madalya: 51 kilo Onur Turan

Bronz madalya: 60 kilo Ömer Çavgın, +86 kilo Ahmet Büyükbüberoğlu

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Dünya Spor Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title