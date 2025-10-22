Haberler

Türkiye Muaythai Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlanıyor

Türkiye Muaythai Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Milli Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na 8 sporcuyla katılacak. Teknik direktör Yasin Urlu, hedeflerinin 8 madalya ve takım birinciliği olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE Muaytahi Milli Takımı, ilk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Milli takım teknik direktörü Yasin Urlu, "4 kadın, 4 erkek sporcumuzla katılacağımız İslami Dayanışma Oyunları'nda hedefimiz 8 madalya. Türk milli takımı olarak birincilik kazanmak istiyoruz" dedi.

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen çoklu spor organizasyonu İslami Dayanışma Oyunları'nda muaythai branşı bu yıl ilk kez yer alacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden sporcuların katıldığı organizasyon, 7- 21 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak. Türkiye Muaytahi Milli Takımı, Riyad'taki organizasyonda 4'ü kadın 8 sporcuyla mücadele edecek.

'OLİMPİYATLARDAN SONRA EN BÜYÜK ORGANİZASYON'

Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Urlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takım, ilk kamp dönemini tamamladı. Organizasyon hakkında bilgi veren Urlu, "İslam Oyunları, olimpiyattan sonra en önemli organizasyon. Türkiye son 4 organizasyonda yer aldı. Türk sporu günden güne ilerliyor, başarılarımız her branşta dünyada adını duyuruyor" dedi.

HEDEF, TAKIM BİRİNCİLİĞİ VE 8 MADALYA

Muaythai branşının olimpiyatta ilk kez uluslararası federasyonların davetiyle Paris 2024'te gösteri sporu olarak yer aldığını hatırlatan Urlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda da bu yıl ilk kez mücadelelere katılacağına değindi. Milli takım kampında sporcuları hakkında bilgi veren Urlu, "Muaythai Milli Takımı, 8 kota aldı. Bizim için büyük başarı. Bazı ülkeler kota alamıyor. 8 sporcumuzla, 57 kilodan 65 kiloya her siklette kadın ve erkek olmak üzere 4'er sporcumuz mücadele edecek. Hedefimiz takım birinciliği kazanmak ve sporcularımızla 8 madalya almak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.