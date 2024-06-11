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Türkiye Muaythai Federasyonu Dünyaya Yön Veren Ülke Konumunda

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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin muaythai branşında dünyaya yön veren bir ülke olduğunu belirtti. Yıldız, Türkiye'nin başarısını ve federasyonun kurumsal gelişimini değerlendirdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin muaythai branşında "dünyaya yön veren ülke" konumuna geldiğini söyledi.

Hasan Yıldız, Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda zirveye çıkan Türkiye'nin başarısını AA'ya değerlendirdi.

Türkiye'nin en başarılı spor dallarından biri olduklarını vurgulayan Yıldız, "Muaythai branşında dünyaya yön veren ülke durumuna geldik. Bunu Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'nda da gösterdik. Kurumsal olarak da federasyonumuz büyük yol kat etti. Milli takım seçme kriterlerinde hakkaniyetliyiz, her şeyi şeffaf yapıyoruz ve proje odaklı bir federasyonuz. Tüm kararları da beyin cimnastiği yaparak alıyoruz. Böylece milli takımdaki başarılar da kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Muaythai Federasyonuna 44 ülkenin üye olduğunu ve kendisinin de başkanlığa seçildiğini aktaran Hasan Yıldız, "Büyük ülke olma sorumluluğunun bilinciyle dünyaya Türklerin zeki, çalışkan, organizasyon yapısı güçlü imajını her platformda yansıtıyoruz. Federasyon olarak milli bilinç ruhunu her daim canlı tuttuk. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olabilmek için 'Bir gün spor bir gün siper' parolasıyla şanlı tarihimizi rehberler eşliğinde çocuklarımıza aşılıyoruz. 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.' parolasıyla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Yıldız Türkiye Dünya Spor Güncel Haberler

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