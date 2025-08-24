Türkiye Motokros Şampiyonası'nın Üçüncü Ayağı Tekirdağ'da Gerçekleşti
Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Hayrabolu Burak Özel MX Parkuru'nda yapılan etkinlikte farklı kategorilerdeki sporcular mücadele etti ve ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Tekirdağ'da düzenlendi.
Hayrabolu Burak Özel MX Parkuru'nda, Hayrabolu Belediyesince düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında yapılan yarışlara 120 sporcu katıldı.
Yarışlarda sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50 mini, E50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele ederek ödül kürsüsüne çıktı.
Ödül töreninde Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve ilçe protokolü tarafından sporculara kupaları takdim edildi.
Başoğlu burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Her geçen yıl daha güzel etkinliklerle festival düzenlenmeye devam edeceklerini belirten Başoğlu, yarışmaya katılan ve derece alan bütün sporcuları tebrik etti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, Çatalca, Fethiye ve ardından Afyonkarahisar'da yapılacak yarışlarla şampiyonanın diğer ayaklarının tamamlanacağını aktardı.
Şampiyonanın üçüncü ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:
MX Sınıfı: 1. Georgia Geogiev 2. Aleksandr Kurashev 3. Batuhan Demiryol
MX1 Sınıfı: 1. Mustafa Çetin 2. Ali Yiğit Selek 3. Beytullah Gurur
MX2 Sınıfı: 1. Ata Yağız Kuzu 2. Burak Arlı 3. Salih Teker
MX125 Sınıfı: 1. Efe Okur 2. Mert Akkafa 3. Teoman Masar
50 CC Sınıf: 1. Alparslan Kelsoy 2. Yiğit Karabatak 3. Poyraz Efe Doğan
65 CC Sınıfı: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu 2. Hryhorii Hrynenko 3. Yağız Kaya
85 CC Sınıfı: 1. Berat Şennkalaycı 2. Berkay Sarı 3. Uluc Tasoz
50 Mini: 1. Kaan Şişman 2. Göktürk Tezcan 3. Poyraz Kalender
E50: 1.Ömer Kudu 2. Yusuf Başterzi 3. Duru Gören
Kadınlar: 1. Selen Tınaz 2. Irmak Yıldırım 3. Ecem Çelik
Seniör Sınıfı: 1. Şakir Şenkalaycı 2. Volkan Özgür 3. Cüneyt Öztürk
Veteran Sınıfı: 1. Fehmi Teker 2. İzzet Sezgin 3. Nimet Doğanay