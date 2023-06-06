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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Balıkesir'de düzenlenecek

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Balıkesir'de düzenlenecek

Spor Haberleri

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda ikinci etap, Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda ikinci etap, Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ikinci ayağı, 10-11 Haziran tarihlerinde Gönen ilçesinde 7 büyük rampadan oluşan ve metrelerce yüksekliği bulan atlayışlara imkan tanıyan Şakir Şenkalaycı MX Pisti'nde yapılacak.

Organizasyona 125 sporcunun katılması bekleniyor.

Şampiyona, MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran kategorilerinde mücadelelere sahne olacak.

Kaynak: AA / Spor

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