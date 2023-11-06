Türkiye Motokros Şampiyonası'nda Gönen'de heyecan

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesi'nin destek verdiği şampiyonada Türkiye'nin en iyi yarışçıları kupa mücadelesi verdi. Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndaki yarışların startını Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt verirken, dereceye giren sporcular kupalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'dan Sorumlu Daire Başkanı Yahya Akduman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım'dan aldı.

Yarışta dereceye giren sporcular şu şekilde:

MX1 SINIFI

1. Aleksandır Kurashev, 2. Mustafa Çetin ve 3. Batuhan Demiryol

MX2 SINIFI

1. Ata Yağız Kuzu, 2. Emircan Şenkalaycı ve 3. Ömer Uçum

MX2 JUNIOR SINIFI

1. Ömer Uçum, 2. Efe Kemal Hıd ve 3. Baran Bulut Kocaman

MX SINIFI

1. Şakir Şenkalaycı, 2. Arif Şişman ve 3. Eray Esentürk

50 CC SINIFI

1. Rüzgar Bulutlu, 2. Ahmet Hasan Yıldız ve 3. Yaman Ege Çağan

65 CC SINIFI

1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor ve 3. Berat Destan Şenkalaycı

85 CC SINIFI

1. Efe Okur, 2. Mehmet Emin Hıd ve 3. Hasan Hüseyin Baş

KADINLAR SINIFI

1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım ve 3. Beyza Tohum

SENIOR SINIFI

1. Teyyar Gürpınar, 2. Volkan Özgür ve 3. Ceyhun Kalfalı

VETERAN SINIFI

1. Ceyhun Kalfalı, 2. Hayattin Söyler ve 3. Hüseyin Neziroğlu - BALIKESİR