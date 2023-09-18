Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları İstanbul'da yapıldı. Çatalca'da düzenlenen yarışlarda 129 sporcu mücadele etti ve farklı sınıflarda yarışlar gerçekleştirildi. Dereceye giren motokrosçular açıklandı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, motokros sporcuları Türkiye Şampiyonluğu için Çatalca'da Yeditepe Motokros Parkuru'nda kıyasıya yarıştı.

Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen şampiyonada 129 sporcu mücadele etti.

Yeditepe Motosiklet Kulübünün organize ettiği şampiyonada MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran sınıflarında yarışlar yapıldı.

Çatalca'da dereceye giren motokrosçular şöyle:

MX1 sınıfı:

1. Aleksandır Kurashev

2. Mustafa Çetin

3. Galip Alp Baysan

MX2 sınıfı:

1. Emircan Şenkalaycı

2. Ömer Uçum

3. Burak Arlı

MX2 junior sınıfı:

1. Ömer Uçum

2. Baran Bulut Kocaman

3. Efe Kemal Hıd

MX sınıfı:

1. Arif Şişman

2. Şakir Şenkalaycı

3. Eray Esentürk

50 cc sınıfı:

1. Ahmet Hasan Yıldız

2. Rüzgar Bulutlu

3. Alparslan Davran

65 cc sınıfı:

1. Berkay Sarıay

2. Berat Destan Şenkalaycı

3. Aslan Osmanpaşaoğlu

85 cc sınıfı:

1. Efe Okur

2. Mehmet Emin Hıd

3. Kerem Yılmaz

Kadınlar sınıfı:

1. Selen Tınaz

2. Irmak Yıldırım

3. Beyza Tohum

Senior sınıfı:

1. Jivko Bonev

2. Volkan Özgür

3. Ceyhun Kalfalı

Veteran sınıfı:

1. Jivko Bonev

2. Ceyhun Kalfalı

3. Hüseyin Neziroğlu