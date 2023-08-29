Türkiye Motofest Başlıyor

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) organizasyonu kapsamında düzenlenen Türkiye Motofest organizasyonu yarın başlıyor. Spor, kültür, sanat, müzik, kamp, karavan ve gastronomiyi bir araya getiren festivalde 11 ünlü sanatçı sahne alacak.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye ) organizasyonu kapsamında düzenlenen Türkiye Motofest organizasyonu yarın başlıyor. Spor, kültür, sanat, müzik, kamp, karavan ve gastronomiyi bir araya getiren festivalde 11 ünlü sanatçı sahne alacak.

Afyonkarahisar'da 5. yılında 6. kez düzenlenecek Türkiye Motofest organizasyonu başlıyor. Afyon Motorsporları Merkezi'nde Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) kapsamında düzenlenen festival yarın başlayacak. Yaklaşık 350 bin metrekarelik alanda oluşturulan motokros parkuru ile etkinlik alanında yapılacak festivalde katılımcı firmaların etkinliklerinin yanı sıra oluşturulan spor parkurunda da rekabet içerikli yarışmalar ve eğitimler gerçekleştirilecek. Sportif yarışmaların yanı sıra, alanda kültürel ve sanatsal etkinlikler, çocuklar ve gençlere yönelik aktiviteler de 5 gün boyunca katılımcılarla buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle düzenlenen festivalde katılımcılar, gün içinde 50'ye yakın ücretsiz etkinlikten istifade edebilecek. Katılımcılar, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini de alanda kurulan stantlarda tatma imkanı bulacak.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek olan 100. Yıl Jetsurf Kupası da aynı alandaki su havuzunda yapılacak yarışlarla sahibini bulacak. Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat da akrobasi gösterileriyle katılımcılara şov yapacak.

Festival alanı kamp çadırı ve karavanı ile etkinliğe ortak olmak isteyenlere de alt yapısı hazır bir ortam sunuyor. Geçen yıl 200 bin kişiyi misafir eden festivalin bu yıl 300 bine yakın katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Türkiye Motofest 2023 organizasyonunun programı şöyle:

Yarın

11.00 - 19.00 gün içi etkinlikler

13.00 - 18.30 100. Yıl Jetsurf Kupası

20.00 Can Gox konseri

22.00 Işın Karaca konseri

31 Ağustos Perşembe

11.00 - 19: 00 gün içi etkinlikler

20.00 Güliz Ayla konseri

22.00 Oğuzhan Koç konseri

1 Eylül Cuma

11.00 - 19.00 gün içi etkinlikler

20.00 Göknur konseri

21.30 Gülden Karaböcek konseri

22.00 Ferhat Göçer konseri

2 Eylül Cumartesi

11.00 - 19.00 gün içi etkinlikler

20.00 Öykü Gürman konseri

22.00 Emre Aydın konseri

3 Eylül Pazar

20.00 Zara konseri

22.00 Emir Can İğrek konseri - İSTANBUL