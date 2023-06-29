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Türkiye Modern Pentatlon Karışık Çiftlerde 4. Oldu

Türkiye Modern Pentatlon Karışık Çiftlerde 4. Oldu

Spor Haberleri

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu. Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti. Milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı ve toplamda yarışı 4. sırada tamamladı.

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.

Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi

Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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