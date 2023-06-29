Türkiye Modern Pentatlon Karışık Çiftlerde 4. Oldu

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu. Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti. Milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı ve toplamda yarışı 4. sırada tamamladı.