Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 2024 Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Başlıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılındaki ilk organizasyonu Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları, yarın Ankara'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı gençler ve büyükler kategorilerine yönelik düzenlenen 2024'ün ilk Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışı, 5-7 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenecek, "yüzme", "engel parkuru", "eskrim", "koşu" ve "atış" disiplininde yapılacak yarışlarda 126 kadın, 163 erkek pentatlet mücadele edecek.

Organizasyonda ilk 4'e giren kadın ve erkek sporculara madalya verilecek. Federasyonun bu yıl düzenleyeceği yarışlar sonucunda elde edilen dereceler toplamına göre milli takım kadrosu belirlenecek.