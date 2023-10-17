Türkiye Minikler 100. Yıl Salon Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Türkiye Minikler 100. Yıl Salon Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası, 20-22 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda, kızlar ve erkekler kategorilerinde 650'ye yakın sporcu yarışacak.