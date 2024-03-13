Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda yer alacak
Türkiye Milli Takımı, Kanada'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek. Takımımız, grup aşamasında birçok güçlü rakiple karşılaşacak.
Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.
Sidney kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon İsviçre'nin yanı sıra ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.