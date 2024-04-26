Türkiye Milli Takımı 2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda 17. oldu
Türkiye Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen 2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda 17. sırayı aldı. Takım, A Grubu'nda mücadele ederek 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.
2024 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 17. oldu.
Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, İsveç'in Östersund kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda mücadele etti.
İspanya'yı 7-3, Fransa'yı 7-4, Danimarka'yı da 7-5 mağlup eden Türkiye; Estonya'ya 7-5, Norveç'e 6-5, İsviçre'ye 10-3, İtalya'ya 8-3, Japonya'ya 7-5 ve Almanya'ya 8-5 yenildi.
Çift, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle A Grubu'nda 8. oldu ve B Grubu'nun 9'uncusu Çekya ile kümede kalma maçına çıktı.
Çek rakiplerine 8-4 yenilen ay-yıldızlılar, grup liderlerinin doğrudan yarı finale, 2'nci ve 3'üncülerin ise play-off turuna yükseldiği 20 takımlı şampiyonada 17. sırayı aldı.
İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.