Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hedeflerini Belirledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paralimpik Hedefler 2024 ve Sonrası Çalıştayı ile uzun vadeli yol haritalarını oluşturmak istediklerini söyledi.

Riva Spor Bakanlığı Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştayda açıklamalarda bulunan Murat Aksu, "Paralimpik sporlar dünyasının paydaşlarıyla bu toplantıyı düzenlememizin amacı, sportif anlamda geçmişten bugüne mevcut durumun değerlendirmesini yapıp, gelecek için belirleyeceğimiz hedeflerin yol haritasını oluşturmaktır. Paralimpik hedefler toplantısının ana amacı geleceğe giden yolun taşlarını, bu taşları döşeyenlerle birlikte oluşturmaktır. O yüzden burada doğrusuyla, yanlışıyla her şey konuşulmalı. Öncelikle mevcut durumumuzu değerlendirmeli ve büyük resmin fotoğrafını çekip, objektif gözle bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Paralimpik Sporlarda son 20 yılda önemli bir yol alındığının altını çizen Aksu, şöyle konuştu:

"30 yılda Paralimpik Oyunlarda sadece bir sporcudan 87 sporcuya ve 15 madalyaya ulaşmışız. Bu önemli bir başarı mı? Elbette çok önemli ve kıymetli, biraz uzun sürse de kuruluş dönemi olarak düşünelim bu süreci. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Ülke potansiyelimizin çok ama çok gerisindeyiz maalesef. Son 20 yılda katıldığımız ve hem sporcu hem madalya sayılarımızın arttığı 6 Paralimpik Oyunlarda maalesef ülke sıralamamız ortalama 40'larda. Maalesef bu üzerinde düşünmemiz, çözüm üretmemiz gereken çok önemli bir konu, sportif anlamda. Son Tokyo Paralimpik Oyunlarına rekor katılımla 87 Sporcumuz ile gittik.2'si Altın 15 madalya kazandık. Paralimpik Sporcular, Tokyo'da 539 kategoride yarıştı, biz ise 53 kategoride yarışma hakkı elde edebildik. Oyunların yüzde 10'unda yarışmacı olabildik, maalesef yüzde 90'nında yoktuk. Tokyo'da verilen toplam madalyanın yüzde 1'inden azı Türkiye'ye gelmiş. Biz kendimizi ne kadar översek övelim, rakamlar ortada. Bardağın dolu tarafına bakarken boş tarafının büyüklüğüne dikkat etmek lazım."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, toplumda engelli değil, engellenen bireyler olduğunu aktararak, "Toplumdaki yanlış algıyı düzelttik, engelli kardeşlerimize yaptıklarımızı bir lütuf değil, bir arz olarak gördük. Özel gereksinimli bireylerin neler yaşadığının çok iyi biliyoruz. Her zaman onların yanında olmaktan gurur duyduk. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcularımıza, antrenörlerimize, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyor, Paris 2024 yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Üç oturumun gerçekleştirildiği çalıştayda, 14 maddelik "Geleceğe Yönelik Stratejik Hedefler: Türkiye'de Paralimpik Sporlar" başlıklı bir sunum yapıldı, Türkiye'nin paralimpik sporlarındaki geleceğe yönelik politikalarının çerçevesi çizildi.

Yapılan üç oturumun çalıştay tamamlandı.