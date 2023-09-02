Türkiye Milli Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü değişti

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretli olması sebebiyle Ermenistan ve Japonya maçlarında Almanya'nın Hamburg kulübünde çalışan Sven Höh görev alacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretli olması sebebiyle Ermenistan ve Japonya ile oynanacak maçlarda Almanya'nın Hamburg kulübünde çalışan kaleci antrenörü Sven Höh görev alacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerde kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretinden dolayı kampa katılamayacağı aktarıldı. Krebs'in yerine Almanya'nın Hamburg kulübünde kaleci antrenörü olan Sven Höh, ay-yıldızlıların Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı maçlar için teknik kadroda görevlendirildi. 2009-2021 yılları arasında Kaiserslautern'de görev alan Höh, 2021 senesinden bu yana Hamburg kulübünün kaleci antrenörlüğünü yapıyor. - İSTANBUL