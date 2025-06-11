Türkiye - Meksika Hazırlık Maçında İlk Yarı Skoru 0-1

Türkiye - Meksika Hazırlık Maçında İlk Yarı Skoru 0-1
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A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Meksika'nın golü Pineda'dan geldi. Türkiye, ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamadı.

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega

Türkiye : Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

Sarı kart: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye)

KUZEY A Milli Futbol Takımı, ABD'de Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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