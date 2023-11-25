Bosna Hersek'in Devlet Günü vesilesiyle düzenlenen dostluk maçında, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) milli karması, Bosna Hersek'in veteranlar kulübü Master Bosna'yı 4-2 mağlup etti. Maç öncesinde plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Bosna Hersek'i mağlup etti

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen "Devlet Günü" vesilesiyle düzenlenen dostluk maçında, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) milli karması, Bosna Hersek'in veteranlar kulübü Master Bosna'yı 4-2 mağlup etti.

Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşması öncesinde TMVFL yetkililerine, Bosna Hersekli yetkililer tarafından plaket takdim edildi ve iki takım futbolcuları hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan maç kar yağışı altında devam etti. Mücadeleyi, TMVFL milli karması 4-2 kazandı.

Devlet Günü, 80 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı; hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.