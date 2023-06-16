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Türkiye, Letonya maçında Arda Güler ve Umut Nayir'i ilk 11'de oynattı

Türkiye, Letonya maçında Arda Güler ve Umut Nayir'i ilk 11'de oynattı

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı.

1 galibiyet 1 mağlubiyet sonrası aldığı 3 puanla grubunda 3'üncü sırada bulunan Türkiye'de Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ve Ümraniyespor'un forvet oyuncusu Umut Nayir, ilk kez bir milli karşılaşmaya ilk 11'de başladı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşısında kaleyi Mert Günok'a emanet ederken, savunmayı Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu oynarken hücum üçlüsü Cengiz Ünder, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle Kuntz'un santrfor bölgesindeki tercihi Umut Nayir oldu.

A Milli Takımın Letonya karşısındaki 11'i şu şekilde; "Mert - Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Arda, Kerem, Umut."

BİLETLER TÜKENDİ

Letonya ile Türkiye arasında başkent Riga'da bulunan Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri tükendi. Sadece 3 tribünü bulunan ve kapasitesi 8 bin seyirci olan statta maç için satışa sunulan bütün biletlerin tükendiği belirtildi. Türk taraftarlar için ayrılan bölümde de tüm biletler satılırken, bazı Türk taraftarların Letonyalı seyircilerinden bilet satın aldıkları da öğrenildi.


- Rigaletonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Arda Güler Letonya Türkiye Umut Spor Haberler

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