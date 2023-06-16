Türkiye, Letonya maçında Arda Güler ve Umut Nayir'i ilk 11'de oynattı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı.
Letonya ile Türkiye arasında başkent Riga'da bulunan Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri tükendi. Sadece 3 tribünü bulunan ve kapasitesi 8 bin seyirci olan statta maç için satışa sunulan bütün biletlerin tükendiği belirtildi. Türk taraftarlar için ayrılan bölümde de tüm biletler satılırken, bazı Türk taraftarların Letonyalı seyircilerinden bilet satın aldıkları da öğrenildi.- Rigaletonya
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